Ana sayfaHaberler Siyasi

Şarkıcı Mabel Matiz'e gelen erişim engeline CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, şarkıcı Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek "Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz" dedi.

Haber Giriş : 19 Eylül 2025 10:54, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 10:56
Şarkıcı Mabel Matiz'e gelen erişim engeline CHP'den ilk tepki

Şarkıcı Mabel Matiz'in şarkısı, sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle "Perperişan" adlı şarkıya erişim engeli talep etti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Şarkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişime engellendi.

Atılan bu adıma ilk tepki CHP'den geldi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Parti Genel Merkezi'nde konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE YASAKLAR REJİMİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Atılan bu adımları asla kabul etmediklerini söyleyen Nazlıaka, şunları söyledi:

"Ne yazık ki Türkiye bir yasaklar rejimine dönüşmüştür. Kadınların, sanatçıların, siyasetçilerin, düşünce insanlarının boğazına çöken bir baskı düzeniyle karşı karşıyayız.

DİYANET'İN HUTBELERİNİ HATIRLATTI

Bu baskılar, bu yasaklar, nefes almamızı istemeyen, eleştiriden korkan, sanattan ürken bir zihniyetin ürünüdür. Bir anda Diyanet, hutbeler yoluyla laikliği ve kadınların yasal kazanımlarını hedef almaktadır.

Diğer yandan kendine 'bilim insanı' diyen bazı gerici figürler, bazı gerici insanlar yaşam tercihlerine müdahale etmektedir. Bunlar iktidarın tüm toplumu aynı kalıba sokma sevdasıyla birleştiğinde ortaya çıkan şey çok net: Otoriter toplum mühendisliği projesi. Şu anda ülkemiz otoriter toplum mühendisliği projesiyle karşı karşıyadır.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye yeniden ve hızla özgürlükler yok edilerek, baskılar arttırılarak şekillendiriliyor ve bu yeniden şekillendirme milli güvenlik veya kamu düzeni sorunu kisvesi altında gerçekleştiriliyor.

Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.

"DÜN MANİFEST BUGÜN MABEL MATİZ"

Dün Manifest'i milli güvenlik sorunu olarak gören anlayış, bugün de Mabel Matiz'in bir şarkısına yasak getirdi. Manifest ne yapmış da milli güvenlik sorunu olmuş?

Eline top mu almış, tüfek mi almış, darbe girişiminde mi bulmuş, darbe mi planlamış, bir suç örgütünün mensubu muymuş ya da bir suç çetesi mi kurmuş?

Bu ülkede asıl güvenlik sorunu, kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici tedbirler almayanlardır. Defalarca başvuruda bulunmasına rağmen kadınların göz göre göre katledilmesini engellemeyenlerdir.

Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenlerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanatla, şarkı sözleriyle, kliplerle uğraşmayı bıraksın. Kamu düzeni, genel sağlık ve ahlak gibi kavramları keyfi sansürler için bir araç olarak kullanmaktan vazgeçsin. Yurttaşların yaşam hakkını savunmayı öncelesin, bunu programına alsın."

