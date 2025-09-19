Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), oluşturduğu akıllı tarım ekosisteminde özel sektör ve çiftçiyi bir araya getirirken, üniversitelerden de tam destek alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 11:46, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 11:46
Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin de İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, devam ediyor.

TÜME, oluşturduğu akıllı tarım ekosisteminde özel sektör ve çiftçiyi bir araya getiriyor.

Akıllı tarım teknolojilerinin sergilendiği TÜME'nin TEKNOFEST İstanbul'daki alanında, Boğaziçi ve Burdur Mehmet Akif üniversiteleri de yer aldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, yaptığı değerlendirmede, üniversite olarak bu yıl TEKNOFEST'te ilk defa tarım kümelenmesi alanında yer aldıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olduklarını bildiren Dalgar, "Bu çerçevede üniversitemizde hayvancılık alanında genetik ve ıslah ile üretim konularında çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan da hayvancılık ve tarım teknolojileri alanında çalışıyoruz. Burada sergilediğimiz çok sayıda ticarileşmiş ve sektöre sunulmuş ürünümüz var. Bunlardan biri evlerdeki robot süpürgeler gibi çalışan tarla bahçe işleme robotu. Diğeri, hayvan hastalıklarının doğal yollarla tedavisini sağlayan ürünlerimiz." dedi.

Dalgar, hayvancılık alanında yerli embriyo üretim ve transferi ruhsatı olan tek üniversite olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da embriyo teknolojisini gençlere anlatıyoruz. Bu teknolojiyle, çok yüksek genetiğe sahip verimli boğadan alınan sperma ile verimli bir dişi hayvandan alınan yumurtalar laboratuvar ortamında döllenerek verimsiz hayvanlar taşıyıcı olarak kullanılıyor. Bu da daha az hayvandan daha çok et ve süt almak demek oluyor."

HAYTEK Festivali ekimde Burdur'da

Dalgar, 16-18 Ekim tarihlerinde MAKÜ'nün ev sahipliğinde Hayvancılık Teknolojileri Festivali'ni (HAYTEK) düzenleyeceklerini belirterek, Türkiye'nin her yerinden katılım olacak festivalde, lise düzeyinden mühendislere kadar bu alanda projesi olan, ürün geliştiren herkesi buluşturacaklarını ifade etti.

Projeleri ödüllü bir yarışma şeklinde değerlendirdiklerini aktaran Dalgar, şunları kaydetti:

"Sektördeki firmalarla onları eşleştiriyoruz ve melek yatırımcı gibi start-up'lara bağlantı imkanı sunuyoruz. Bu yıl yine TEKNOFEST'ten de esinlenerek somut üretilmiş ürünlerin de sergilendiği bir ortam olacak. HAYTEK, bir nevi tematik TEKNOFEST. Tarım ve hayvancılık artık kırsalda yavaş yavaş insanların terk ettiği bir alan, gençler buna ilgi duymuyor. Eğer gençler teknoloji sayesinde ellerindeki yazılımlar, bilgisayar ve tabletlerden çiftlikleri yönetebileceklerini bilirse, böylesi bir tarım ve hayvancılık modeli ilgilerini çekecektir. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

"Teknolojiyi kullanarak ülkemiz için yararlı işler yapmayı amaçlıyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de tarım teknolojilerinin önemine ilişkin değerlendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İleriki dönemlerde tarım ve hayvancılıkla alakalı teknolojilerde katkı vermek için planlama yapıyoruz. Tarımda, genetikte ve hayvancılıkta riskleri minimize ederek ülkemize katkı verecek projelere imza atmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılığın bir güvenlik meselesi olduğu aşikar. Bu yüzden üniversitemizde gerek mühendislik, gerek temel bilimler ve gerekse yeni kurduğumuz Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünü bunların müktesebatıyla birleştirerek, teknolojiyi kullanarak ülkemiz için yararlı işler yapmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla TÜME'nin bu hamlesinin en az savunma sanayi kadar önemli bir alan olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini düşünüyoruz."

