En fazla elektrikli araç şarj soketi İstanbul'da tüketiliyor

EPDK verilerine göre elektrikli araç sayısı artıkça şarj soket sayısı da yükselmeye devam ediyor ve ağustosta 33 bini aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 12:00, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 11:57
En fazla elektrikli araç şarj soketi İstanbul'da tüketiliyor

Türkiye'de temmuz ayında 291 bin 775 olan elektrikli araç sayısı, ağustos ayında yüzde 6,5 artışla 310 bin 668'e ulaştı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı da buna paralel olarak ağustosta önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 33 bin 592'ye çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ağustos ayına ilişkin

"Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri"

 raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, ağustosta önceki aya göre yüzde 3,7 artışla 2 bin 461 megavat oldu.

Ağustosta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 55 milyon 309 bin 381 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 63,8'ine denk gelen 35 milyon 302 bin 764 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan 20 milyon 6 bin 617 kilovatsaatlik tüketim de diğer istasyonlardan sağlandı.

KARBON AYAK İZİ AZALACAK

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

TÜKETİMDE İLK SIRA İSTANBUL'UN

Tüketimde ilk sırayı 12 bin 285 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 5 bin 732 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 599 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 2,8 artarak 33 bin 592'ye çıktı. Soket sayısı, temmuzda 32 bin 682 olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,7 artarak 14 bin 308'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 18 bin 888, DC şarj soket sayısı ise 13 bin 794 olarak kaydedilmişti.

