İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
MEB, 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu' yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu" yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 12:55, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 12:56
MEB, 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu' yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kılavuzda afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı yol haritası bulunuyor.

Afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan kılavuzda, çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirleniyor.

Kılavuzda afet öncesi risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Türk Kızılayı, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetimindeki sorumluluklarına ve kurumlarla işbirliği kapsamında yapılacak çalışmalara da kılavuzda yer veriliyor.

MEB görev ve sorumlulukları kapsamında ise okul temelli afet ve acil durum yönetim ekiplerinin oluşturulması, düzenli tatbikatların yapılması, psikolojik ilk yardım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik uygulanan farkındalık programlarının sürekliliğinin sağlanması vurgulanıyor.

Bununla birlikte, afet sonrası dönemde geçici eğitim alanlarının kurulması, grup rehberliği oturumları, uzman yönlendirme mekanizmaları ve personele yönelik destek programlarının uygulanmasının önemine işaret ediliyor.

Hazırlanan kılavuz, afetlerin yalnızca kriz anında değil, öncesinde ve sonrasında da disiplinler arası işbirliğiyle yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, psikososyal destek hizmetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, bireylerin toparlanma süreçlerine hız kazandırdığı ve uzun vadede toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sunduğunu ortaya koyuyor.

"Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasındadır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu'na özel yazı kaleme aldı.

Bakan Tekin, afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının büyük önem taşıdığına değindiği yazısında, şunları kaydetti:

"MEB ailesi olarak bizler, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında görmekteyiz. Bu doğrultuda afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anında yapılacak müdahalelere, afet sonrası iyileştirme çalışmalarından izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmekte, psikososyal destek hizmetlerini etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmekteyiz. Zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasında yer almaktadır."

