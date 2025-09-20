'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisince (MHP), Ankara'da "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ATO Congresium'da gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Bölgede yaşanan çatışmalar, saldırganlıklar ve istikrarsızlıkların Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit edecek boyutlara ulaştığını belirten Karakaya, "İsrail'in Filistin, İran, Suriye ve Katar'a yönelen saldırıları, aslında daha geniş bir savaşın bütün coğrafyaya yayılma niyetinin somut göstergesidir. Bu siyonist ve emperyalist saldırganlığın en nihai hedefinde ise maalesef Türkiye Cumhuriyeti vardır." dedi.

"Terörsüz Türkiye Nizam-ı aleme giden yoldur"

Küresel tehditlerin oluştuğu bir dönemde "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatıldığını anımsatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte bir müzakere masası yoktur, açıkça teslim ol, tasfiye ol, silah bırak çağrısı vardır. Şehitlerimizin aziz hatırlarını ve ruhlarını incitecek hiçbir yanlış, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın başlarını öne eğdirecek bir davranış olmayacaktır. Ama şundan emin olun ki bu süreçten en fazla rahatsız olan soykırımcı İsrail'dir. 'Terörsüz Türkiye', ülkemize yönelik küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanıdır. 'Terörsüz Türkiye', Turan'a açılan kapı, Nizam-ı aleme giden yoldur. Bu kutlu hedef uğrunda yolumuz açıktır, kararlılığımız sarsılmazdır."

Karakaya, Anayasa'nın temel ilkelerinin asla tartışma konusu olmadığını dile getirerek, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilididir. Bu kilit, bir daha açılmamak üzere kilitlenmiş, anahtarı da milletimizin sinesinde erimiştir." açıklamasını yaptı.

"Birinci derecede yapacağımız iş, iç cepheyi güçlendirmektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Türkiye'nin güvenliği için "Terörsüz Türkiye"nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak güce sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, "Birinci derecede yapacağımız iş, millet cephesini tahkim etmek, iç cepheyi güçlendirmektir. Bu hususta kimsenin bir endişesi olmasın. Burada bir al ver meselesi, zafiyet yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ise hem içeride hem de dışarıda Türkiye'nin gücünü baltalamak isteyen odaklara karşı sağlam durulması gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye siyaset üstü bir meseledir"

"Terörsüz Türkiye"nin, "siyaset üstü bir mesele" ve "bir devlet politikası" olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, sadece dağdaki silahların susturulması değildir, Ankara'nın Washington'a, Tel Aviv'e boyun eğmemesi, kendi çıkarını kendisinin tayin etmesidir. Terörsüz Türkiye, sadece sınırlarımız içinde huzur demek değildir, aynı zamanda bölgesel barışın, milli onurun ve bağımsız dış politikanın nişanesidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla neredeyse yarım asrı bulan terör kabusunun sona erme yoluna girdiğini ifade eden Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber yaşamak, aynı sofrada kardeşçe ekmeğimizi bölüşmek, aynı bayrağın gölgesinde onurla yaşamak demektir. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Hep birlikte omuz omuza bir ve diri olarak yeni yüzyılı 'Terörsüz Türkiye' ile taçlandıracağız." diye konuştu.

Programa, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.