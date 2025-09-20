İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nı sürdürüyor. Ankara'da yapılan etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Türkiye'nin hedefi nettir; Terörsüz Türkiye ve terörsüz sınırlardır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 18:04, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 18:07
Milliyetçi Hareket Partisince (MHP), Ankara'da "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ATO Congresium'da gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Bölgede yaşanan çatışmalar, saldırganlıklar ve istikrarsızlıkların Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit edecek boyutlara ulaştığını belirten Karakaya, "İsrail'in Filistin, İran, Suriye ve Katar'a yönelen saldırıları, aslında daha geniş bir savaşın bütün coğrafyaya yayılma niyetinin somut göstergesidir. Bu siyonist ve emperyalist saldırganlığın en nihai hedefinde ise maalesef Türkiye Cumhuriyeti vardır." dedi.

"Terörsüz Türkiye Nizam-ı aleme giden yoldur"

Küresel tehditlerin oluştuğu bir dönemde "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatıldığını anımsatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte bir müzakere masası yoktur, açıkça teslim ol, tasfiye ol, silah bırak çağrısı vardır. Şehitlerimizin aziz hatırlarını ve ruhlarını incitecek hiçbir yanlış, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın başlarını öne eğdirecek bir davranış olmayacaktır. Ama şundan emin olun ki bu süreçten en fazla rahatsız olan soykırımcı İsrail'dir. 'Terörsüz Türkiye', ülkemize yönelik küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanıdır. 'Terörsüz Türkiye', Turan'a açılan kapı, Nizam-ı aleme giden yoldur. Bu kutlu hedef uğrunda yolumuz açıktır, kararlılığımız sarsılmazdır."

Karakaya, Anayasa'nın temel ilkelerinin asla tartışma konusu olmadığını dile getirerek, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilididir. Bu kilit, bir daha açılmamak üzere kilitlenmiş, anahtarı da milletimizin sinesinde erimiştir." açıklamasını yaptı.

"Birinci derecede yapacağımız iş, iç cepheyi güçlendirmektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Türkiye'nin güvenliği için "Terörsüz Türkiye"nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak güce sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, "Birinci derecede yapacağımız iş, millet cephesini tahkim etmek, iç cepheyi güçlendirmektir. Bu hususta kimsenin bir endişesi olmasın. Burada bir al ver meselesi, zafiyet yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ise hem içeride hem de dışarıda Türkiye'nin gücünü baltalamak isteyen odaklara karşı sağlam durulması gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye siyaset üstü bir meseledir"

"Terörsüz Türkiye"nin, "siyaset üstü bir mesele" ve "bir devlet politikası" olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, sadece dağdaki silahların susturulması değildir, Ankara'nın Washington'a, Tel Aviv'e boyun eğmemesi, kendi çıkarını kendisinin tayin etmesidir. Terörsüz Türkiye, sadece sınırlarımız içinde huzur demek değildir, aynı zamanda bölgesel barışın, milli onurun ve bağımsız dış politikanın nişanesidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla neredeyse yarım asrı bulan terör kabusunun sona erme yoluna girdiğini ifade eden Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber yaşamak, aynı sofrada kardeşçe ekmeğimizi bölüşmek, aynı bayrağın gölgesinde onurla yaşamak demektir. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Hep birlikte omuz omuza bir ve diri olarak yeni yüzyılı 'Terörsüz Türkiye' ile taçlandıracağız." diye konuştu.

Programa, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

