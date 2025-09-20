İstanbul'da poligonda dehşet: İki kişi vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta poligonda intihar etmek isteyen bir kişi, eğitmeni de vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana geldi.

KENDİNE NİŞAN ALDI, EĞİTMEN ARAYA GİRDİ

İddiaya göre, poligonda intihar etmek isteyen kişi, kendine nişan aldı.

M.H.A. isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı görünce hemen araya girdi.

E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.