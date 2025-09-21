Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.