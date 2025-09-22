'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Çamlıhemşin-Ayder yolu yeniden ulaşıma açıldı

Şiddetli yağış ve selin ardından kapanan Çamlıhemşin-Ayder yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 18:55, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 20:24
Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Eylül Cuma gününden itibaren başlayan yağmur ve onun oluşturduğu sel hasarlarından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de belli bölgelerin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Bir çok yerde ulaşımı sağladıklarını aktaran Uraloğlu, "Ulaşım sağlanmayan ana arterler, köy yollarımız vardı. İkizdere yoludur, yine Kaptanpaşa yoludur. Bunların ulaşımlarını sağlamıştık dün. Şimdi bugün de an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağlamış olduk."diye konuştu.

Uraloğlu, 8 noktada ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenlerin buradan tahliyelerini sağlamış olacağız. Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra iş makinelerinin çalışması için kontrollü geçiş sağlayacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Bu süreçte sadece bugün buraya 14 sorti yapıldı ve bugün 98 vatandaşımız, yerli ve yabancı insanımızı buradan tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında bir vatandaşımız, yani 100'ün üzerindeki vatandaşımız aciliyet arz eden ya da çok önemli programları olanları buradan tahliye etmiş olduk ama şu an itibarıyla da tamamen dediğim gibi serbest hale getirmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

- "En kısa sürede enerji kesintisini ortadan kaldırmış olacağız"

Bakan Uraloğlu, enerjinin jeneratörlerle desteklendiğini belirterek, "Tabi ulaşımın sağlanmasıyla beraber enerji dağıtım şirketimizde sahaya yetkin bir şekilde girecek ve en kısa sürede de inşallah enerji kesintisini burada ortadan kaldırmış olacağız. İletişimi zaten sağlamıştık. Bundan sonra birazcık daha güçlendirmiş olacağız." dedi.

Hasar tespit komisyonlarının göreve başladığını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onunla ilgili de biz vatandaşlarımıza devletimizin yapması gereken neyse o katkıları elbette yapacağız. Yine AFAD kapsamında acil yardım ödeneği Valiliğimize intikal etti. O da kullanılmaya başlandı. Ben bu süreçte gerçekten selin ilk başındaki uyarılarıyla beraber Valiliğimiz, Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız bir can kaybının olmaması hasebiyle başta Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. "

Uraloğlu, aciliyeti ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, "Yapmamız gereken işler hala var. Allah'u Teala tekrarından hepimizi korusun." dedi.

- "Devletimiz güçlü, bütün gücüyle buradaydı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede yağışın ardından yoğun çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Bak, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Bak, kendilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla süreci yönetmek üzere bölgeye geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD'a, DSİ'ye, Karayollarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekipmanlarıyla sahadaydılar. Makinaların çalıştığı, kamyonların yoğun bir şekilde yolu açmak için çaba harcadığını ve buraya kadar süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. 8 noktada ifade edildiği gibi sorunlu yerler var. Onları aşarak geldi buradaki konvoy ve sürecin içerisinde de herkese teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza gönderdiği helikopterler için, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yine Tarım Bakanımız aradı defalarca. DSİ ile birlikte koordine ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetle ilgili süreç hakkında devamlı bilgi aldığına işaret eden Bak, "Bugün Artvin'e de gittik. Artvin'deki süreci de Bakanımızla gözden geçirdik. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Allah bizi böyle afetlerden korusun. " diye konuştu.

Bak, tedbir alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. Onlara uyarıda bulunmuştuk 'derelerin kenarına gitmeyin' yağış süreci boyunca dikkat etmelerini istemiştik. Çok şükür can kaybı olmadan bu afeti yönetmiş olduk ama dediğim gibi çok dikkatli olmamız lazım. Derelerdeki yapılaşmalara çok dikkat etmemiz lazım, çevremizi korumamız lazım. Çevrenin etkilerini görüyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz."

Yaraların hep birlikte sarıldığını belirten Bak, "Devletimiz güçlü, bütün gücüyle buradaydı. 7 gün 24 saat sahadaydı. Askerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız, komandolarımız, herkes buradaydı. Hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Bak, böyle bir afetin yönetilmesinin de çok önemli olduğuna da dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada tecrübeli bir hükümet var. AFAD var, İçişleri Bakanlığımızın bu yapısı var. Çok çok güçlü. Dolayısıyla tekrar geçmiş olsun. Allah vatanımızı büyük afetlerden, sel felaketlerinden korusun. Onun için hepimize görev düşüyor. Daha dikkatli olmalıyız. Daha çok çevreyi koruyacak şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

-"Ekmeğimizi üçe böldük, tepsilerle yemekler pişirdim"

Ayder Yaylası'nda işletmesi bulunan 69 yaşındaki Emine Yılmaz, AA muhabirine, yolun açılması dolayısıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Devletin gösterdiği ilgi ve alakadan mutluluk duyduklarını aktaran Yılmaz, "Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık ve sıhhat versin. Helikopterlerin biri geldi, öbürü gitti. Mahrumiyet bölgesi bu kadar olur zaten. Çaresiz kaldık, elektrik ve telefon yoktu. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştık. Ekmeğimizi üçe böldük, tepsilerle yemekler pişirdim. Yardımcı olduk ve bugüne geldik. Allah herkesten ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin." diye konuştu.

Yaldız Yıldırım ise "Allah işinizi rast getirsin. Çok sevindik. Allah sizi sevindirsin, Allah razı olsun. Allah bir gününüzü bin tane etsin." dedi.

Yaldız Yıldırım'ın kızı Zeliha Yıldırım da "Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kısa zamanda açtınız yolumuzu. Çok teşekkür ederiz, sağ olun." ifadelerini kullandı.

