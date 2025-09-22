Kadından kadına şiddet! 3 kadın çocuklu anneyi tekme tokat dövdü
Yıldırım ilçesinde 3 kadının yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbettiği anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 19:56, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 20:18
20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde feci anlar kaydedildi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.
ANNEYİ DARBETTİLER
Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti.
ÇOCUK O ANLARI İZLEDİ
Küçük çocuk, annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi.
O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.