Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 07:22, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 07:32
Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında B.K., M.A. ve H.E.Ç hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.