Mansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilişkin ilk açıklama!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın 2021-2024 yılları arasındaki 32 konser harcamalarını kapsadığı öğrenildi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yapılan incelemelerde herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini belirterek, "İşi bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserin harcamaları incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye yöneticilerinin de yer aldığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
"Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili ilk değerlendirmesini gazeteci Ünsal Ünlü'ye yaptı. Yavaş, "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.
Yavaş'ın bir saat içinde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.