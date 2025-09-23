Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Mansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilişkin ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın 2021-2024 yılları arasındaki 32 konser harcamalarını kapsadığı öğrenildi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yapılan incelemelerde herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini belirterek, "İşi bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Haber Giriş : 23 Eylül 2025 11:30, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 11:32
Mansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilişkin ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserin harcamaları incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye yöneticilerinin de yer aldığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili ilk değerlendirmesini gazeteci Ünsal Ünlü'ye yaptı. Yavaş, "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Yavaş'ın bir saat içinde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

