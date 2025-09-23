TELE1 televizyonuna alt yazı soruşturmasında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslandığı ifadeye ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan şüpheliler Merdan Yanardağ, Ali İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'nun savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık, ifadelerinin ardından şüphelileri adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sulh ceza hakimliği, 3 şüphelinin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısında, Sorumlu Müdür Ali İhsan Demir ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ifadelerinde, yayın anında kanalda bulunmadıklarını, olayın sehven yaşandığını, ancak yine de üzüntü duyarak özür metni yayınladıklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Yayın moderatörü şüpheli Musa Özuğurlu'nun ifadesinde ise eylemin reji personelinin yayında söylenen cümleyi yanlış alt yazıya dönüştürmesinden kaynaklandığını, bir kasıt bulunmadığını beyan ettiği aktarılan yazıda, şüphelilerin cezai sorumluluklarının bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Yazıda, yayında paylaşılan ifadenin "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve suçun işlendiği yönünde yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.

Ancak gelinen aşama itibarıyla delillerin büyük oranda toplandığı ve tutuklamanın tedbir olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, tutuklamadan beklenen gayeye adli kontrol hükümleri ile ulaşılabileceğine kanaat getirildiği belirtilen yazıda, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada ölçülü olacağının değerlendirildiği kaydedildi.