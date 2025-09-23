Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da noterde, bir kişi adına sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada, İzmir'de ikamet eden 96 yaşındaki herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö'nün mal varlığının tamamının ele geçirilmesi için organize çalışma olduğu tespit edildi.

R.Ö'nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulan şüphelilerin, mağdurun GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.

Antalya'da hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle işbirliği yapan zanlıların, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak sahte sağlık raporu aldıkları anlaşıldı.

Dublörün evine gönderilen bir noter çalışanının 3. şahıs adına vekalet çıkardığı tespit edildi.

İlk etapta R.Ö'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladığı tespit edildi.

- "Yeni Joker" operasyonuyla yakalandılar

Yapılan tespitler üzerine Antalya, İzmir ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen ve "Yeni Joker" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.