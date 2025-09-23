Doktorun yolda kurtardığı yaralı, aynı hastanenin hemşiresi çıktı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Özdemir idaresindeki 68 AFY 575 plakalı motosiklet, Çaban Oflaz (42) yönetimindeki 68 S 0324 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Savuran motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilirken, başında kask olan Özdemir ağır yaralandı.

Bu sırada, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan ve mesaisi bitip evine giden Dr. Mutlu Ceyhun Altınkaya, kazayı görünce durup, sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralı Yasin Özdemir'de müdahale etti. Ardından yaralıyı, ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti. Yaralı Özdemir'in ise aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı ortaya çıktı. Özdemir, ambulansla çalıştığı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis şoförü Çaban Oflaz da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.