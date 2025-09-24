Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yürürlüğe giren yönetmeliğe rağmen yükümlülüklerini halen yerine getirmeyen yurt dışı merkezli Aliexpress gibi yabancı e-Ticaret firmalarına uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bolat, küresel pazar yerlerinin son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini artırdığını, bu durumun gümrük mevzuatı, ürün güvenliği, tüketici hakları ve dış ticaret politikaları açısından çok boyutlu değerlendirildiğini söyledi.

Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan listede yer alan mevzuat çerçevesinde Türkiye'de satış yapan yabancı platformların temsilci bulundurmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Bolat, temsilci bulundurmayan firmaların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini belirterek bu yükümlülüğün uygulanmasıyla haksız rekabetin önüne geçileceğini söyledi.

İLAN KALDIRMA MECBURİYETİ

Mevzuata aykırı ürünler için denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içinde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, "Uygunsuzluğun devam etmesi halinde BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilecektir" dedi. Bolat, yönetmelikle birlikte, sanal pazaryerlerinde satılan ürünlerin güvenlik gereklerinin tüketiciye şeffaf biçimde sunulmasının zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Bu kapsamda ürünün satıcısı, imalatçısı ve ithalatçısının adres ve iletişim bilgilerinin tüketiciye açıkça gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Bolat, yönetmelik kapsamında aracı hizmet sağlayıcıların "Ürün Güvenliği Temas Noktası" kurarak denetim otoriteleriyle hızlı bilgi alışverişi yapması gerektiğini de ifade etti.

GÜMRÜKSÜZ GİRİŞ YOK

Soru önergesinde dile getirilen "gümrüksüz ürün girişi" iddiasını reddeden Bolat, posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın belirli sınırlar dahilinde tek ve maktu vergiye tabi olduğunu söyledi. Bolat, "İnternetten alışveriş yapan vatandaşlarımıza güvenli ve standardına uygun ürünlerin ulaşması sağlanırken, kurallara uyan yerli üreticilerimizin haksız rekabete karşı korunması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın cevabında, yurt dışından hızlı kargo ve posta yoluyla gelen ürünlere dair veriler de yer aldı. 2024 yılında 504 milyon dolarlık ürün Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında ithal edilirken, 6,5 milyar lira vergi tahsil edildi. 2025'in ilk 4 ayında ise 162 milyon dolar ithalat değeri sağlandı, 2,4 milyar lira vergi toplandı. Ayrıca posta yoluyla ülkeye giren ürün sayısının 2024'te 630 bin gönderi olduğu, 2025'in ilk dört ayında ise 112 bin gönderiye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE YERLİ YAZILIM GELİŞTİRİLİYOR

Bakan Ömer Bolat, "E-Ticaret'te Ürün Güvenliği Projesi" kapsamında, ürün güvenliği denetimlerinin güçlendirilmesi için yerli yazılım geliştirildiğini açıkladı.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) sistemleri üzerinden yapılan kayıtlarla riskli ürünlerin tespit edilerek piyasadan çekildiğini, uygunsuz ürünlerin ülkeye girişinin engellendiğini ve tüketici şikayetleri doğrultusunda hızlı denetim mekanizmalarının çalıştırıldığını kaydetti.

TEMU'DAN AÇIKLAMA

Temu, medyada yer alan haberlere yönelik olarak şu açıklamayı yapmıştır:

"Temu, Türkiye'deki temsilcilik kurma işlemlerini Temmuz ayında tamamlamıştır ve Türkiye'deki yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Türk şirketlerle işbirliği anlaşmaları yapmayı sürdürmektedir. Platformunu yerel satıcılara açmıştır ve Türkiye'de onlarla birlikte büyümeyi hedeflemektedir. Temu'nun temsilcilik işlemlerini tamamlamadığı veya yerel işletmelere zarar verdiği iddiaları doğru değildir."