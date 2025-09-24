Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 09:55, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 09:55
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İzmir'de operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda, N.Ç, A.F.A, V.Ş, Z.Ö. ve R.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.