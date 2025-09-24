İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 25 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 417 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 918 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 10:00, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 10:03
Yazdır
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,5 artışla 5.009 liradan tamamladı. Bugün ise güne yükselişle başlayan altının gramı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5.025 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Piyasada çeyrek altın 8.417 lira, cumhuriyet altını ise 33.918 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 3.791 dolarla rekor seviyeyi test etti. Şu dakikalarda altının ons fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3.773 dolardan işlem görüyor.

Powell'ın açıklamaları piyasaları etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli açıklamalarda bulundu. Powell, Rhode Island eyaletinin Providence kentinde yaptığı konuşmada, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa süreli olacağını, yüksek ve kalıcı enflasyon risklerini dikkatle yöneteceklerini belirtti.

Analistler, Powell'ın temkinli söylemlerinin para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini kaydetti. Öte yandan, dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekliyor.

Yurt içi ve yurt dışı veriler izleniyor

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3.850 dolar seviyesinin direnç, 3.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber