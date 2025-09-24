830 bin sağlık çalışanı için promosyon başvurusu Rekabet Kurumunda

Kaya, geçtiğimiz aylarda personel sayısı oldukça düşük olan bazı kurum ve kuruluşlara 120-150 bin TL bandında promosyon teklifleri yapıldığını, ancak 830 bin personeli bulunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için il bazında yalnızca 80-100 bin TL aralığında teklifler sunulduğunu ifade etti. Bu durumu açık bir adaletsizlik olarak değerlendiren Kaya, konuyu Rekabet Kurumu'na resmi başvuru ile şikayet ettiklerini duyurdu.



Genel Başkan Kaya, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak, taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. Her yıl için bir maaş tutarında promosyon teklif edilmeli.

2. Teklifler, çalışanların ekonomik kayıplarının önüne geçmek amacıyla 15 Ocak 2026 maaşı baz alınarak yapılmalı.

3. 3 yıllık anlaşma yapılmalı ve promosyon ödemeleri tek seferde, peşin olarak çalışanlara verilmeli.

4. Çalışanların finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla maaşlarının 12 aylık karşılığı kadar tutar faizsiz kredi sağlanmalı.



Kaya, "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, günün her saati büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bankaların tek taraflı kazançlarını artırmaya dönük uygulamaları kabul etmiyoruz. Çalışanlarımızın alın terinin hakkını almak için gerekirse tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacağız" ifadelerini kullandı.



Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğunu kaydeden Kaya, promosyon anlaşmalarında adil, şeffaf ve çalışan lehine bir düzenleme yapılıncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.