Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'daki artçı depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, büyük bir deprem tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Ercan, son üç günde art arda meydana gelen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti ve "Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor" dedi.

Ercan, artçı sarsıntıların uzun süre devam edeceğini ve bu durumun gerilimi artırarak büyük bir depreme yol açabileceğini ifade etti. Bu durumu, aynı kırığın uzantısında daha önce yaşanan Simav depremiyle kıyasladı.

"TOKİ konutlarına taşının"

Prof. Dr. Ercan, olası bir büyük depreme karşı vatandaşları uyararak, sağlam zemine inşa edilen konutlara taşınmaları çağrısında bulundu.

Özellikle Sındırgı'da yapılan TOKİ konutlarının sağlam ve güvenli olduğunu vurgulayan Ercan, "Sındırgı'da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" ifadelerini kullandı.