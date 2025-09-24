YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
Bir ülkede daha kuzen evliliği yasaklandı

Kısa zaman önce Avusturya ve Norveç'te kuzenler arası evlilikle alınan kararlara bir yenisi ABD'den geldi. Connecticut eyaletinde Ekim ayından itibaren birinci dereceden kuzenlerin arasındaki evliliklerin yasaklanacağı bildirildi.

Eyalet Meclisi'nde kabul edilen yasada, "Hiçbir kişi bilerek kendi birinci dereceden kuzeniyle evlenemez" ifadesi yer alıyor. Mevcut yasalar halihazırda ebeveyn, üvey çocuk gibi yakın akrabalar arasındaki evlilikleri yasaklıyordu. Ancak kuzen evlilikleri için net bir yasak bulunmuyordu.

BAŞKA EYALETTEN İLHAM ALDILAR

Yasayı öneren Cumhuriyetçi vekil Devin Carney, "Tennessee kısa süre önce kuzen evliliklerini yasakladı. Connecticut'ta ise hala serbest olduğunu öğrenince araştırmaya başladım. ABD'de 30'dan fazla eyalet yasaklamış, bize ise hala izin veriyorduk" dedi.

Demokrat vekil Steve Stafstrom ise düzenlemeyi destekleyerek, "Bilimsel veriler, birinci derece kuzenler arasındaki evliliklerden doğan çocuklarda doğum kusurları riskinin arttığını gösteriyor. Biz geçmişte yapılmış yasal evlilikleri riske atmak istemedik ancak bundan sonrası için net bir yasak getiriyoruz" diye konuştu.

Connecticut, bu kararla birlikte kuzen evliliklerini yasaklayan 26. eyalet olacak.

