Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kart sayıları kredi kartında 138 milyon, banka kartında 216,6 milyon ve ön ödemeli kartta 105,5 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı yüzde 4 arttı. Toplam kart sayısı yıllık yüzde 10 artışla 460,1 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan ödemelerin toplam tutarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 814 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 319,2 milyar lirasında banka kartları, 13,1 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemeler ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52, banka kartıyla ödemelerde yüzde 59 artarken, ön ödemeli kartlarla ödemeler yüzde 53 azaldı.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 796,2 milyona yükseldi.

Ödemelerin 1 milyar 45,4 milyonu kredi kartları, 696,3 milyonu banka kartları, 54,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre ödeme sayıları, kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 25 artarken, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 52 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 654,3 milyar liraya yükseldi. İnternetten kartlı ödemelerin toplam ödemelerin içindeki payı ise yüzde 30 oldu. İnternetten kartlı ödemelerin sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 226,6 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Kartlarla temassız ödeme sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 1 milyar 224,2 milyona yükseldi. Aynı aydaki temassız ödeme tutarı ise yüzde 59 artarak 730,3 milyar lira oldu. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti.