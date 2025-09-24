TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi

Bahçe Restoran'da da döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler de 200-225 TL olarak belirlendi.

TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.

