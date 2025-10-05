5510 kapsamındaki memur da hizmet birleştirmesini geciktirmemeli!

Soru: 08.08.1980 doğumluyum. 4a sigorta kolunda hizmet ve tescil başlangıç tarihim 01.08.1998'dir. 5 günlük prim yatırılmıştır. 24.08.2009 tarihine kadarki çalışmalarım ve isteğe bağlı sigorta primlerimle toplam 1254 günlük primim bulunmaktadır. 24.08.2009 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanuna tabi olarak 4c sigorta kolunda memur olarak görev yapmaktayım. Henüz hizmet birleştirme yaptırmadım. Hizmet birleştirmeyi ne zaman yapmam gerekir? Mevcut koşullarım göz önüne alındığında EYT kanunundan yararlanma hakkımın olup olmadığı, kaç yaşında aylık bağlanacak şekilde emekliliğe hak kazanabileceğimi değerlendirebilir misiniz?

Hizmet bütünleşmesi neden önemlidir?



Özetle, memurların memurluk öncesinde işçi, esnaf olarak geçen hizmetlerini bütünleştirmeleri emeklilik aşamasına hız kazandırılarak sonuçlanmasını getirecektir.

Ayrıca, 5510 a tabi memurlar çalıştıkları kurumlara hizmet bütünleşmesi talebinde bulunabilirler, ancak bu birleştirme emeklilik aşamasından önce hizmet bütünleşmesini yapmaya fayda sağlar, kişinin SGK. Kesintilerinde bir fazlalık söz konusu olmaz. Ayrıca, şayet memurun işçilik veya esnaflıkta geçen süreleri bitirmiş oldukları okullar itibariyle mesleklerine göre geçmiş bir süre ise sadece görev aylıklarını etkileyecek şekilde intibak işleminde dikkate alınması sonucunu da getirir ve bu işlem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 hükümlerinin gereği de olmaktadır.

Bu bağlamda, hizmet olarak birleştirme yapmak hem memurun hem de kurumların görevi gereği olduğunu söyleyebiliriz.

Emeklilik hakkını kazanmak için gereken emeklilik yaş konusu, 7438 sayılı Kanun 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri tam olarak ödenmiş şekilde çalışmış olanları kapsamına almış ve kişilerin emekli olabilmesi için yaş şartı aranmamıştır. Sadece hizmet tamamlama emeklilik kazanımını sağlamıştır. Yani, bu durumda olanlardan kadın memurlar için 20 tam yıl, erkek memurlar için de 25 tam yıl hizmet yeterli olmuştur. Bu hizmet yılları içerisinde işçi, esnaf, borçlanılan süreler de dahil olmaktadır.



Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Belirttiğiniz 1/8/1998 tarihindeki 5 günlük sigortalı çalışmanız şayet SGK primleri tam olarak ödenmiş bir çalışma ise (staj hariç, şayet bu süre staj ise ve 8 Eylül 1999 öncesine sarkan bir çalışmanız yoksa 58 yaşın dolumu ve 25 yıl hizmet şartına tabi olursunuz) 7438 sayılı Kanun kapsamına girersiniz. Yani, EYT kapsamında herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın 20 tam hizmet yılınızı (sigortalılık süresi şeklinde hesaplama değil) tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.



Belirttiğiniz bilgilere göre de 15 Ekim 2025 tarihi itibariyle memurluk hizmetinizi aralıksız görev yaptığınızı kabul ederek 16 yıl 1 ay 20 gün, işçi ve isteğe bağlı olarak çalıştığınız 1254+5 gün olarak hesapladığımız 3 yıl 6 ay süreyi de eklediğimizde 6-7 ay sonra 20 yılı tamamlayacağınızı ve bu tarihte de isteğiniz halinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yine de, tavsiyemiz hizmet yılınızı Kurumunuzdan hesaplattırmanızı da özellikle belirtmek isteriz.



Ayrıca, hizmet birleştirme işleminin yapılması için zaman geçirmeden Kurumunuzun personel işlemleriyle ilgili birimine müracaat etmenizi önemle tavsiye edebiliriz.