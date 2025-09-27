Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerinden
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı

Yıldırım ilçesinde gece yarısı ticari araç kundaklandı. Araç sahibi E.Ş., husumetlisi H.T.'nin aracını ateşe verdiğini öne sürerken polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

27 Eylül 2025 10:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 10:19
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilden yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Aralarında husumet bulunan E.Ş. aracını kapısının önüne park etti.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Gece sessizliğini bozan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevrede bulunanlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobilin sol arka tampon kısmı zarar gördü.

HUSUMETLİSİNİN ADINI VERDİ

Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.


