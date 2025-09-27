Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şirkete, 3 milyar 700 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 12:24, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 12:25
Yazdır
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulun, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma devam ederken, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU), Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) uzlaşma başvurusunda bulundu.

Söz konusu şirketlere, soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle yüzde 25 indirim uygulanarak toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 lira idari para cezası verildi.

Soruşturmanın diğer taraflarından Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK) ile Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HASTAVUK) ise rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.

Kurul, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Böylece beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 teşebbüse, 3 milyar 704 milyon 16 bin 870 lira idari para cezası kesildi.

CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'nin (CP) ise kanunu ihlal edildiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadı ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı değerlendirildi.

İleri tarihli fiyat listesi uygulaması sonlandırılacak

Soruşturma kapsamında Kurul, teşebbüslere ilişkin davranışsal tedbir kararı da aldı. Buna göre, beyaz et pazarında üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini), yeniden satıcıları dahil olmak üzere alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koyması ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarının sonlandırılması kararlaştırıldı.

Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önünün kesilmesi amaçlandı. Kurul, bu kararı sektörde rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla aldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber