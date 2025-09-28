Ankara'da kaybolan servis şoförünün Mersin'de cesedi bulundu

Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan (65), Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülüp ormanlık alana gömülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti.

Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Mersin Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Ankara'ya getirilen Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.



