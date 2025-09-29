Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, İlkadım, Canik ve Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabionid, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda G.G., A.Y., T.B., G.A., H.G., O.T., S.D. ve A.Y.G. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.