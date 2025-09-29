Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken ekipler, arama yaptıkları adreste ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 14:00, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 14:01
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, İlkadım, Canik ve Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabionid, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
8 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonda G.G., A.Y., T.B., G.A., H.G., O.T., S.D. ve A.Y.G. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.