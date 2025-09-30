Dolar 41,58 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,58 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 17:18, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,5760
|41,5770
|41,5810
|41,5820
|Avro
|48,8630
|48,8640
|48,8120
|48,8130
|Sterlin
|55,9170
|55,9270
|55,9420
|55,9520
|İsviçre frangı
|52,1860
|52,1960
|52,2000
|52,2100
|ANKARA
|ABD Doları
|41,5460
|41,6260
|41,5510
|41,6310
|Avro
|48,8230
|48,9030
|48,7720
|48,8520
|Sterlin
|55,8570
|56,0670
|55,8820
|56,0920