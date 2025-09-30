Dolar 41,58 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,5760 41,5770 41,5810 41,5820 Avro 48,8630 48,8640 48,8120 48,8130 Sterlin 55,9170 55,9270 55,9420 55,9520 İsviçre frangı 52,1860 52,1960 52,2000 52,2100 ANKARA ABD Doları 41,5460 41,6260 41,5510 41,6310 Avro 48,8230 48,9030 48,7720 48,8520 Sterlin 55,8570 56,0670 55,8820 56,0920