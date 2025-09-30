Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yurt dışı yasağı konulan Tanju Özcan: Tavrımı değiştiremezsiniz

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada, hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesine tepki göstererek, "Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 16:01, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 16:01
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar, bazı kesimlerin tepkisine neden olurken, hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında, mahkeme Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Duruşma, 10 Ekim'e ertelendi.

Bolu Belediye Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özcan, "Savcı 'Gerek yok' dediği halde hiçbir gerekçe göstermeden bana yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Kaçma şüphem mi var? Delilleri karartma şüphem mi var? Niye bana sen yurt dışına çıkış yasağı koyuyorsun? Böyle bir adli kontrol koyuyorsun. Bir hakim bunu niye yapar? İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz bizleri görevden uzaklaştırmak için bahane arıyor. İçişleri Bakanlığı'na bahane vermek için ben bu kararı verdiğini düşünüyorum. Yoksa dosyaya yeni giren bir delil yok, belge yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Duruşmaya kalmış bir hafta, olayın üzerinden, soruşturmanın üzerinden geçmiş 10 ay. Soruşturma aşamasında böyle bir adli kontrol talebi olmamış. Mahkeme ilk incelemesinde böyle bir adli kontrol vermemiş. Hiçbir şey yok ortada, durup dururken bana bu adli kontrolü vermiş ki savcının talebine aykırı olarak. Savcı 'Gerek yok' diyor, adam kaçacak değil. Sabit ikametgah sahibi, belediye başkanı, işi gücü var bu adamın, diyor. Savcıdan biraz olumlu bir karar gelsin muhtemelen beni tutuklayacakmış. Bunu açık olarak söylüyorum. Ve bunun amacının da beni görevden uzaklaştırmak amacıyla yapıldığını ben tahmin ediyorum, düşünüyorum" diye konuştu.

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

Sığınmacılarla ilgili söylediklerinin gizli kapaklı şeyler olmadığını belirten Özcan, şu ifadelerin kullandı:

"Ben 2019 seçimlerine girerken bangır bangır bağırdım. 'Göreve gelirsem sığınmacılara yapılan yardımı kaldıracağım, ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım edeceğim', dedim. 'Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım', dedim. Ben bunları yaptım, bugün olsa yine yaparım. Pişman değilim. Bolu güvenlik sıkıntısı olan bir şehir olmaktan çıktı. Ve bunu gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bolu'da hiçbir esnaf acaba benden haraç ister mi, bu sığınmacılar palazlanır korkusuna kapılmıyor. Bugün Bolu'da haraç istenen tek bir esnaf yok. Böyle yurt dışı çıkış yasağıyla, adli kontrollerle beni susturamazsınız. Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir. İster beni tutuklayın ister belediye meydanında asın yine benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim."

