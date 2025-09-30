Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 215 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 991 milyon 285 bin 128,74 lira, işlem miktarı ise 762,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 901 milyon 99 bin 208,4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.225.000,003.784,20
En Düşük5.192.000,003.875,00
En Yüksek5.256.000,003.944,00
Kapanış5.215.000,003.892,10
Ağırlıklı Ortalama5.219.836,533.926,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.991.285.128,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)762,51
Toplam İşlem Adedi57

