Ankara'da DHKP-C soruşturması: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer alan ve örgütle irtibatlı TAYAD içinde faaliyet gösteren yasa dışı gösteri yürüyüşü eylemlerine destek veren 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.