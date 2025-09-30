Ankara'da DHKP-C soruşturması: 6 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 6 zanlı gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 10:26, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 10:32
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer alan ve örgütle irtibatlı TAYAD içinde faaliyet gösteren yasa dışı gösteri yürüyüşü eylemlerine destek veren 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.