Türkiye'ye İlk Bilgisayarın Gelişinin 65. Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Bilişim Günü, Ankara'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Türkiye'ye ilk bilgisayarın gelişinin 65. yılı, Ulus Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle anıldı. Etkinlikte, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat önemli açıklamalarda bulundu. Altınsaat, 1960 yılında Türkiye'ye ilk bilgisayarın gelmesinin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o dönemde bilgisayarın iş ve işlemlerin yürütülmesinde yeni bir vizyon sunduğunu vurguladı.

Türkiye'de Bilişimin Gelişimi

Altınsaat, 1960 yılının Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu ifade etti. O yıllarda az sayıda aracın bulunduğu, tarımda traktörün bile sınırlı olduğu bir ülkede bilgisayarın gelmesiyle birlikte, iş süreçlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesi vizyonunun ortaya çıktığını söyledi. Bu gelişmenin adeta bir devrim niteliğinde olduğunu belirten Altınsaat, 65 yıl sonra geriye dönüp bakıldığında; matematikten bilgisayar bilimlerine, yazılım mühendisliğinden bilişim sistemleri yöneticiliğine kadar birçok meslek dalının bu vizyonla geliştiğini dile getirdi.

Türkçe ve Bilişimin Önemi

Altınsaat, Türkçenin bilişim alanındaki önemine de dikkat çekti. Dilimizin bilişimde bize güç kattığını belirterek, bugüne kadar yapılanların ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen yıl Türkiye Bilişim Derneği olarak 30 Eylül'ün Bilişim Günü olarak kutlanmasına karar verdiklerini, bu yıl ise etkinliği daha geniş kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini ve toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sorumluluğumuzu Yerine Getirmemiz Şart

Türkiye Bilişim Derneği Eski Başkanı Kaya, Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa'nın yarısına kadar olan topraklarda bilgisayara sahip ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Kaya, teknolojiden yararlanma boyutunun her geçen gün artırılması gerektiğini ve geçmişe olan borcun ödenmesi için bilişimcilerin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.