Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısı gerçekleşti. Dün saat 20:30'da başlayan saldırı halen devam ediyor. Global Sumud Filo'sundan saat 07:02'de yapılan açıklamada "19 gemiye doğrulanmış müdahalede bulunuldu. 6 gemiye müdahale devam ediyor. 20 gemi ise Gazze seyrine devam ediyor. Filomuz, insan hakları ve insani yardım misyonunu sürdürmeye kararlıdır. Aktivistlerimiz, barışçıl bir şekilde Gazze'ye ulaşmak için cesaretle yollarına devam etmektedir." denildi.

Saat saat gelişmeler şöyle:

- 36- İsrail, ablukayı delerek Gazze kara sularına ulaşan Sumud Filosu'ndaki Fair Lady ve Mikeno teknesine saldırdı ve teknelerin dış dünyayla iletişimini kesti.

- 10.10- Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Mikeno gemisi Gazze kara sularına ulaştı.Global Sumud Filosu Delegasyonu Tülay Gökçimen, "Fair Lady ve Adagio da Mikeno ile birlikte ablukayı kırdı." ifadelerini kullandı.Gazze ablukasını delen Mikeno teknesinde Türkiye'den hukukçu Muhammed Huzeyfe Küçüktekin bulunuyor.

- 08.50- Gazze'ye 28 mil kala Said Ercan, Bekir Develi, Erdem Özveren, İkbal Gürpınar ve diğer katılımcıların bulunduğu tekne işgal güçleri tarafından uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde ele geçirildi

- 08.40- Bekir Develi yaptığı açıklamada "İsrail, Gazze önünde gemileri yan yana dizip sınır kapısı gibi bir yapı oluşturmuş durumda. " dedi.

- 07.00- Erdem Özveren'in içinde bulunduğu gemi İsrail'in tüm saldırganlığına rağmen itibarıyla yoluna devam ediyor. Erdem Özveren ile birlikte Bekir Develi, Said Ercan ve İkbal Gürpınar'ın bulunduğu gemi Gazze'nin yaklaşık 29 mil açıklarında bulunuyor ve yoluna devam ediyor.

🚨 Sumud Filosu'na katılan Bekir Develi, Sumud Filosu ile alakalı son durum hakkında bilgi veriyor. pic.twitter.com/JDDoAV14jR Conflict (@ConflictTR) October 2, 2025

- 07.25- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 24 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

-07.00: İsrail baskınında gözaltı sayısının 201'e yükseldiği açıklandı.

- 06.30: Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek görüntülü açıklamasında İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: 30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı.

Gazze'deki ablukayı kırmak için 30 geminin Gazze kıyılarına ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Abukeshek, "(Filodaki aktivistler) Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

- 05.30: Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son açıklamada "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadeleri kullanıldı.

-04.30: Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Filodan yapılan açıklamada aralıksız saldırılara rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, gemilerdeki kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri şu ana kadar filoda yer alan gemilerden 15'ini alıkoydu.

"BÜTÜN GEMİLERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

-03.30: Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşı aktivist sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

-03.00: İsrail askerlerinin müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye doğru ilerleyişi sürüyor. Filodan yapılan son açıklamada "Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz" denildi.

-02.30: Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son açıklamada, 20 Türk aktivistin alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu ifade edildi.

Askerlerin İsrail'e götürdüğü Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:

Alma gemisinden Metehan Sarı, Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu,

Sirius gemisinden Fikret Ayçin Kantoglu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali.

Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine _ A gemisinden Sümeyye Sena Polat,

Grande Blue gemisinden Halil Rıfat Çanakçı

Morgana gemisinden Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle gemisinden Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

- 02.00: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyadan da tepki çekti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İspanyol vatandaşlarının fiziksel bütünlüğüne ve haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor. Küresel Sumud Filosu, barışçıl ve insani bir sivil toplum girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İspanya, Gazze'deki savaşın sona ermesini, büyük çaplı insani yardım akışını, tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını ve iki devletli çözümün uygulanmasını talep etmeye devam edecektir: Filistin ve İsrail, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacaktır." denildi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ise Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Kızılhaç'ın Gazze'deki faaliyetlerini durdurması ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin bütün dünyayı alarma geçirmesi gerektiğini belirtti.

İSRAİL ASKERLERİNE "BELLA CİAO" ŞARKISIYLA KARŞILIK VERDİLER

- 01.00: İsrail donanması unsurları; Türkiye, Fransa, İsviçre, Brezilya ve İtalya vatandaşı olmak üzere 9 aktivistin bulunduğu Mango gemisini kuşatan tekneye tazyikli su sıkarak saldırdı.

Gemide bulunan aktivistlerden Hüsamettin Eyüpoğlu, geminin motorlarını durdurmalarının istendiğini belirterek "Biz motorlarımızı durdurmayacağız ,yolumuza devam edeceğiz, önümüzde 57 deniz mili yolumuz kaldı." dedi.

"Yaklaşan İsrail gemilerine özgürlük ve direnişin evrensel sembolü haline gelmiş olan 'Bella Ciao' şarkısı ve 'Free Palestine' sloganlarıyla karşılık veriyoruz." diyen Eyüpoğlu, İsrailli unsurların, gemilerine önce büyük spot ışıklar tutarak yaklaştığını, daha sonra da geri gittiğini söyledi. Açıklamasının ardından Hüsamettin Eyüpoğlu ile iletişim kesildi.

-00.30: Filoda bulunan Ersin Çelik, İsrail donanmasının kuşatma altında tuttuğu Morgana teknesinden bir video paylaştı. Organizatörler Morgana'ya henüz bir müdahale olmadığını ifade etti.

- 00.10: İsrail'in filo baskını İtalya'nın başkenti Roma ve Napoli kentinde protesto ediliyor.

- 00.00: Filodaki Florida adlı tekneye İsrail donanmasının kasten çarptığı ve bazı teknelere basınçlı su sıkıldığı bildirildi. Filodaki kameraların canlı yayınının da İsrail'in sinyal karıştırıcılarıyla engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

- 23.55: AA: Filodaki yaklaşık 70 aktivist gözaltına alındı.

- 23-50: İsrail medyası: Gazze filosuna müdahale günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

- 23.45: Organizatörler, Sirus, Alma, Spectra, Huga, Adra and Deir Yassin gemilerine İsrail tarafından yasa dışı olarak el konulduğunu açıkladı.

-23.30: Sumud Filosu: Tek bir gemi kalsa bile Gazze'ye ilerlemeye devam edeceğiz.

-23.15: Filodaki Alma teknesinde bulunan Greta Thunberg'in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. İsrail, Thunberg ve arkadaşlarının "güvende ve sağlıklarının yerinde olduğunu" açıkladı.

Saat 23:13- Küresel Sumud Filosunun Türkiye'deki bilgi ve destek grubundan yapılan açıklamada "Şimdiye kadar 3 gemiye müdahale edildi. Bir gemide Türk vatandaşı bulunmazken, Diğer 2 gemide toplam 9 Türk vatandaşı tutuklandı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." denildi.

22.50 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

- 22.45 - Filodan yapılan açıklamada, "Filomuzda müdahale edilmeyen teknelerimiz Gazze rotasında ilerlemeye devam ediyor" denildi.

-22.37- İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in filoya müdahelesinin endişe verdiğini açıkladı.

- 22.35- Filoya operasyona tepki olarak Gazze'den Aşdod'a 5 füze ateşlendiği, İsrail'in dördünü engellediği bilgisi paylaşıldı.

- 22.17- Filodaki Sirius gemisiyle bağlantı kesildi. İsrail askerleri müdahele etmişti.

Filo'daki gemilerden birinin kaptanıyla İsrail Donanması arasındaki telsiz konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.İsrail donanmasının rotayı değiştirme tehdidine karşılık tekne kaptanı, "Biz barışçıl, şiddet içermeyen bir insani yardım misyonuyuz. Yolculuğumuz uluslararası hukuka göre yasaldır ve bizi engellemeye yönelik her türlü girişim yasadışıdır. Açlıktan ölen insanlara yiyecek, yardım malzemeleri, su filtreleri, koltuk değnekleri ve bebek maması götürüyoruz."

ifadelerini kullandı."

- 21.55- Sumud Filosu: İsrail askerleri gemilere baskın düzenliyor.

- 21.51- Filodaki Türk katılımcılar, "Gemilerimiz yasa dışı bir şekilde durduruluyor. Kameralar devre dışı ve gemilere askeri personel tarafından çıkıldığı teyit edildi. Tüm katılımcıların güvenliği ve durumunu doğrulamak için aktif olarak çalışıyoruz." bilgisini verdi.

- 21.38- İsrail filodan rotasını Aşdod Limanı'na çevirmesini istedi.

- 21.35- İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İsrail donanması filoya ulaştı ve rotalarını değiştirmeleri istedi açıklamasını yaptı.

- 21.15- İtalya Savunma Bakanı: Filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ediyoruz.

- 21.10- İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail filoya yönelik şiddet kullanılmayacağı güvencesi verdi.

- 21.05- AA: Filoya yönelik israil donanması kuşatması yoğunlaşırken, filo ile güçlükle iletişim kurulabiliyor.

- 20.45 - Filo kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail donanması filodaki gemilere telsizden "bordolamaya hazırlanın" anonsu geçtiği görüldü. Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thurbeng filodaki Alma isimle gemide bulunuyor.

- 20.30 - İsrail savaş gemileri filonun önünü kesti.

- 19.00 - Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtildi.

- 18.00- Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu "yüksek riskli bölgeye" girdi.

- Aktivist Dilek Tekocak: Tüm teknelerin alarm durumunda

Sirius gemisinde bulunan aktivist Dilek Tekocak, İsrail donanmasının filoya yakın mesafede olduğunu ve filoya bağlı tüm teknelerin alarm durumunda olduğunu belirtti.

Dilek Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler. Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

- Müdahale durumunda meydanlara inme çağrısı yaptı

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların tüm illerde meydanlara inmesi, Ankara'dakilerin ABD Büyükelçiliği, İstanbul'dakilerin ise ABD konsolosluğunun önünde toplanması istendi. Ankara'daki Anfitap kuruluşu vatandaşları saat 22:002de ABD Büyükelçiliği önünde toplanmaya davet etti. Yapılan açıklamada "Gazze ablukasını kırmak ve Siyonist çeteye meydan okumak için Akdeniz'in sularında günlerdir yol alan izzet ve onur filosuna yönelik saldırı hazırlıklarını yakinen takip ediyor, lanetliyor ve isyanımızı haykırmak için ABD büyükelçiliği'ne gidiyoruz....

İnsanlığın onur ve vicdan yükünü taşıyan Sumud Filosuna yönelik her türlü müdahaleyi ve saldırıyı lanetliyoruz... " denildi.

- Akdeniz'deki durumu canlı takip etmek için tıklayın

Sumud Filosu'nun Akdeniz'deki seyrini canlı olarak takip etmek için tıklayın.

İtalya ve İspanya gemilerini geri çekmişti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, filoya "tehlikeli sulara girmeme" çağrısı yapmış ve destek gemilerini geri çekmişti. Böylece filo, Gazze'ye doğru yolculuğunu uluslararası askeri koruma olmaksızın sürdürmek zorunda kalmıştı.

MSB 11 kişi tahliye etti

İsrail donanmasının ise 'saldırı tehdidi' yönelttiği filoyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) devreye geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

- Küresel Sumud Filosu Nedir

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.