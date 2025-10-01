Boğazın en pahalı köşklerinden... Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek'in sahibi olduğu Koza-İpek Holding'e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen İstanbul Bebek'teki "Beyaz Köşk", dördüncü ihalede alıcı buldu.

- Beyaz Köşk 1 milyar 16 milyona alıcı buldu

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.

Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.

- Beyaz Köşk daha önce 4 kez alıcı bulamamıştı

Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış ancak alıcı çıkmamıştı.

2025 yılı içinde üç kez ihaleye çıkarılan köşk, talep yetersizliği nedeniyle el değiştirememişti.

Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa sunulan taşınmaz, 11 Eylül'de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.

-Koza Altın'dan Beyz Köşk Açıklaması

Koza Altın'ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."

- Beyaz Köşk'ün özellikleri

Satılan köşkte 1259 ada 132 parsel üzerinde iki adet yapı bulunuyor.

İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk, 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

Kahverengi Köşk olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.