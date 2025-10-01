TEM'de feci kaza: TIR bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralı

Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken TIR'da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, PB 8545 CM plakalı TIR'ın sürücüsü uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

