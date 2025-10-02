Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil

MEB, özel yayınevlerinin hazırladığı kaynak kitapların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olmadığını açıkladı. Öğrencilere uyarı yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 07:40, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 07:26
Yazdır
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan kaynak kitapların, iddia edildiğinin aksine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kaynak kitapların öğrencilere faydadan çok zarar verebileceğini belirterek, uzak durulmasını önerdi. Yapılan incelemelerde, özel yayınevleri tarafından hazırlanan ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun" olarak sunulan yardımcı kaynak kitaplar detaylı şekilde analiz edildi. Özellikle 9'uncu ve 10'uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe yardımcı kaynak kitapları mercek altına alındı.

İçerik Analizi ve Uygunsuzluklar

Analizler sonucunda, kitapların büyük ölçüde önceki öğretim programlarındaki yaklaşımlara göre hazırlandığı tespit edildi. Ünite ve temalarda uygun içerikler yerine eski programlara ait soruların yer aldığı görüldü. Ayrıca, TYMM'ye uygun ölçme ve değerlendirme soru anlayışının kaynak kitaplara yansımadığı, beceri temelli ve beceri odaklı soru mantığının anlaşılmadığı ve modele uygun soru tasarılarının bulunmadığı belirlendi.

  • Kitaplarda ağırlıklı olarak geleneksel çoktan seçmeli sorular yer alıyor.
  • Açık uçlu sorular ve farklı ölçme araçları yeterince kullanılmıyor.
  • Günlük hayattan örnekler yetersiz düzeyde.

Çelişkiler ve Geliştirme İhtiyacı

Değerlendirmelerde; içerik çerçevesi ile uyumsuzluk, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin karşılanmaması, ölçme ve değerlendirme yaklaşımının programlarla uyumlu olmaması gibi birçok çelişki tespit edildi. Ayrıca, bağlam temelli ve beceri odaklı soru yapısında eksiklikler olduğu belirtildi.

Bakanlığın Tavsiyesi

İncelemeler sonucunda, yayınların sektör genelinde programa uyumu konusunda kapsamlı bir geliştirme ihtiyacının olduğu vurgulandı. Bakanlık kaynakları, bu tür özel yayınevi kaynak kitaplarından uzak durulmasını ve düşünüp yorumlamaya sevk eden bakanlık materyallerinin tercih edilmesini önerdi. Bu sayede öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında daha verimli bir eğitim alabileceği ifade edildi.

Esma Altın

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber