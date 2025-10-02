Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı son duyuruda çocuk sağlığını tehdit eden iki oyuncağın piyasadan toplatılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 09:03, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 09:05
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı son ilanla çocuk sağlığını tehdit eden iki Çin menşeili oyuncağın toplatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin "yumuşak oyuncaklar" kategorisinde olduğu ve ciddi boğulma riski taşıdığı belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ VAR

Bakanlığın incelemelerine göre oyuncaklardan biri, yapılan testlerde küçük parçalar oluşturduğu ve kafasında yer alan zincirlerin kalıptan çıkıntı yaptığı için çocuk sağlığı açısından tehlikeli bulundu. Oyuncağın ağız ve burun çevresinde solunum yolunu tıkayarak boğulma riski yaratabileceği vurgulandı.

Benzer şekilde yunus balığı figürlü bir anahtarlığın da aynı riskleri taşıdığı açıklandı. Üründe zincir çıkıntılarının bulunduğu ve bunun da güvenlik standartlarına aykırı olduğu tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, her iki oyuncağın da piyasaya arzını yasakladı ve acil olarak geri toplatılması kararını aldı.

Ebeveynlerin bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları ve çocuklarının güvenliği için yalnızca güvenlik testlerinden geçmiş, sertifikalı oyuncakları tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor.


