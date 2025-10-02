Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!

Altın fiyatları rekorlar kırmaya devam ederken, Muş'taki kuyumcuların altın talebine yetişemedikleri öğrenildi. Kuyumcular 'talep çok fazla altın yetiştiremiyoruz' dedi.

Haber Giriş : 02 Ekim 2025 20:35, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 20:50
Yazdır

TGRT Haber'in haberine göre; Muş'ta kuyumcular "Gerçekten altın yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında hareketlilik ve rekorlar sürerken altın almak isteyenler de bazen tereddütle yaklaşabiliyor. Bazı kuyumcular ise çoğunluğun altın almaktan çok altın bozdurmakta olduğunu belirtiyor. Ancak Muş'ta bunun tam tersinin yaşandığı aktarıldı.

Rakam yükseldikçe insanların kuyumcuya bozdurmaya değil de almaya geldiği belirtildi. İşletme sahibi Ömer Akyıldız "İstanbul'daki vatandaşlar borsa ve çeşitli aracı kuruluşlara yatırım yapabilirler ama doğudaki insanlar genelde altına yatırım yaparlar. Altına olan talep çok fazla son bir aydır" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERİN TALEBİ ÇOK FAZLA"

"Rakamların bu kadar yüksek olmasına rağmen satış var mı?" sorusuna ise Akyıldız "Var, var. Tabii. Müşterilerin talebi çok fazla. Çok fazla bir talep olduğu için altın gerçekten bazen yetiştiremiyoruz" yanıtını verdi.

Akyıldız en çok tercih edilenin ise gram altın, has altın olduğunu söyledi. Akyıldız "Bankalardaki makaslardan dolayı fiziki almaya çalışıyorlar. Fiziki alınca daha bir kara geçtiklerini düşünüyorlar. Gerçekten de öyle zaten" dedi.

Gelinlerin de genelde gerdanlık, set istediğini söyledi. Yapım yeri Hindistan olan, önce Dubai'ye, oradan İstanbul'a, sonra da Muş'a gelen bir kolyenin fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi. Akyıldız, bunun İstanbul'da alınacak olsa fiyatının 760 bin TL olacağını söyledi. Aradaki büyük makas için 60 bin TL'lik fark için serbest piyasayı işaret eden Akyıldız "Kira fiyatları, kar marjı, bölgeden bölgeye değişebilir. Bununla ilgili bir durum. Yasal bu serbest ticaret anlayışı olduğu için Türkiye'de bu yasal bir şey. Ben 20 bin kar alıyorum, arkadaşlar 60 bin alıyor. Yani buna herhangi bir kota sınırı falan yok zaten. Bizim maliyetleri aynı değil aynı zamanda" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber