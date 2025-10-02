Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Malatya

Kentte 4-12 Ekim'de yapılacak Kültür Yolu Festivali, 42 noktada birçok etkinlikle dolu dolu geçecek.

100. Yıl Kent Parkı'nda hazırlıkları başlanan ana sahnede, Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Aydemir, Resul Dündar, Özgür Babacan, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Eşref Ziya, Aydilge, Murat Belet, Murat Boz, Alişan ve Murat Doğru sevenleriyle bir araya gelecek.

Festivalin 16. durağı Malatya'da, kentin tarihi, kültürü, gastronomisi ve sportif faaliyetleriyle ilgili hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik sergi ve söyleşi gibi 350'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, kültür ve sanatın her alana yayıldığı güzel bir etkinlik takviminin Malatya'da hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kentte 9 gün boyunca birçok noktada Türk halk müziğinden sanat müziğine, tiyatrodan gösterilere kadar birçok etkinlik gerçekleştirileceğini ifade eden Yavuz, "Kültür ve sanata doyacağımız, bu vesileyle depremin etkilerini büyük ölçüde hisseden şehrimizde hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek, aynı zamanda şehrin tanıtımına katkı sunacak böyle bir etkinlik hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

"Toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir festival"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden birinin de Malatya olduğunu hatırlatan Yavuz, kenti birçok alanda ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kentte kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"100. Yıl Kent Parkı ana sahnesinde 9 gün boyunca farklı sanatçılar sahne alacak. Çocuklara yönelik etkinlikler ve oyunlar olacak. Tiyatrodan sergilere, konserden atölye çalışmalarına kadar kültür ve sanat etkinliklerini içinde barındıracak. İlahi ve kaside konserleri gibi her bir hemşehrimizin zevkine hitap edecek nitelikte güzel bir hazırlık söz konusu. Herkesin kendinde bir şey bulabileceği, toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir festival. Elazığ, Adıyaman gibi yakın şehirlerindeki kardeşlerimizin de bu festivale gelmeleri elbette şehrimizin tanıtımı ve ekonomik gelişimi açısından da fayda sağlayacaktır. Komşu illerimizdeki tüm hemşehrilerimizi de davet ediyorum."