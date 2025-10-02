TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

TCMB ile BAE Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 13:43, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 14:33
Yazdır
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB), Türk lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmanın yanı sıra, biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı.

Bu anlaşmalar, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber