Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Eylül ile biten haftada 4 milyar 100 milyon dolar artarak 182 milyar 953 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artarak 85 milyar 98 milyon dolardan 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 26 Eylül haftasında 2 milyar 499 milyon dolar artarak 93 milyar 755 milyon dolardan 96 milyar 254 milyon dolara yükseldi.