Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Antalya Alanya'da yaya geçidinden geçtiği sırada Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova'yı çarparak öldüren sürücüye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yüzde 100 kusurlu bulunan sürücünün, hapis cezası 30 bin 400 liraya çevirerek 10 taksitte ödenmesine hükmedildi.

02 Ekim 2025 15:58
Alanya'ya iki yıl önce tatile gelen Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova'ya yaya geçidinde araba çarptı.

Ağır yaralanan Aliya Kulmagambetova, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"KULAKLIK VARDI" İDDİASI

Sürücü Fatma E. ise kaza yerindeki incelemenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatma E., ifadesinde, Kulmagambetova'nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarmak için kornaya bastığını, kulağında kulaklık olduğu için duymadığını ve frene bastığını ancak aracın durmadığını söyledi.

Fatma E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Aliya Kulmagambetova'nın cenazesi Kazakistan'a gönderildi.

TAM KUSURLU ÇIKTI

Kaza yerinde yapılan incelemede, Fatma E.'nin kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi.

Bilirkişi raporunda, Kulmagambetova'nın kusursuz olduğu, sürücü Fatma E.'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.

AİLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aliya Kulmagambetova'nın annesi Dariga Daumbayevna ilk duruşmadaki ifadesinde, Fatma E.'yi affetmek istediğini ancak başsağlığı için bile aramadığını, aksine olaydan 10 gün sonra sosyal medya hesabından eğlenirken videolar yayınladığını söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

Ailenin avukatı Ali Şan ise Fatma E.'ye verilen cezada indirim yapılmamasını istedi.

30 BİN LİRAYA 10 AY TAKSİT

İki yıldır süren davada geçen duruşmada karar çıktı.

Mahkeme, Fatma E.'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 aya düşürülmesine hükmetti.

Ayrıca, mahkeme cezanın 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilmesi, 4 ay süre ile de sürücü belgesine el konulmasına karar verdi.

Fatma E.'ye verilen 30 bin 400 lira para cezasının, 10 taksitle ödenmesine hükmedildi.

Kulmagambetova'nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.

