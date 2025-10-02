Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

Kaza, 29 Eylül saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde minibüs şoförü Fevzi Kaya ile yolcular Feridun Bağlan ve Halil Seven hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü Salih Calan gözaltına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Salih Calan, jandarmadaki ifadesinde üzgün olduğunu belirterek, "Telefonla oynamadım. Üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Karşıdan TIR geliyordu, beni sıkıştırdı" dedi. Calan işlemlerinin ardından sevk edildiği Çorlu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kazanın meydana geldiği bölgede yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, kamyon şoförünün şerit izleme kurallarına riayet etmediği ve karşı şeridi tecavüz ettiğinden yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi.