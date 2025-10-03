Türk zırhlısı Macaristan'da sahaya çıktı, sayısı 5'e katlanacak

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk zırhlısı Macaristan'da sahaya çıktı, sayısı 5'e katlanacak

Türk savunma sanayii ürünü Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, yüksek saha performansı ve ihracat başarısıyla yoluna uluslararası arenada hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 15:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:21
Yazdır
Türk zırhlısı Macaristan'da sahaya çıktı, sayısı 5'e katlanacak

Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde ve NATO çerçevesinde gerçekleştirilen, ülkenin yakın tarihindeki en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25), uluslararası iş birliğini ve modernizasyonun sahaya yansımasını gözler önüne serdi. Yedeklerle birlikte 22 bin kişinin katıldığı tatbikata, Macaristan'ın yanı sıra Türk, Hırvat, İtalyan ve diğer müttefik askerleri katıldı.

Tatbikatın önemli bir ayağını, Nurol Makina'nın yerel paydaşlarla iş birliğiyle Macaristan ordusuna kazandırdığı Gidran 4x4 zırhlı araçların kullanımı oluşturdu.

Macaristan'ın savunma kapasitesini taktik seviyede test etmek, katılımcı unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği artırmak ve tüm ordu bileşenlerini entegre etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, envantere ilk olarak 2020 yılında katılan ve Ejder Yalçın aracının Macaristan ordusuna özelleşmiş versiyonu olan Gidran araçları aktif rol aldı.

Gidran araçları, Macaristan'ın modernizasyon çabalarının somut bir göstergesi olarak sahada yerini aldı ve tatbikat senaryolarında, hızlı konuşlanma ve kuvvet koruma yetenekleriyle dikkati çekti.

Araçlar, tatbikatın özellikle intikal, lojistik destek ve keşif görevleri gibi mobilite gerektiren safhalarında kullanılarak, zorlu arazi koşullarında dahi personelin yüksek düzeyde korunmasını ve görev etkinliğini sağladı. Türkiye'nin de Mekanize Piyade Bölüğü ile katılım sağladığı tatbikatta, Türk askeri ile Macar ve diğer müttefik kuvvetlerin, Nurol Makina'nın yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip bu platformlarıyla beraber çalışması, NATO standartlarındaki uyumu pekiştirdi.

Yerel üretim için geri sayım

Nurol Makina tarafından Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımı ile tasarımı özelleştirilen ve Türkiye'de üretilen Gidran araçlarının sayısı 100'ü geçti.

Şirket, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi.

Macaristan üretiminin tedarik zincirinin oluşturulması için firmalarla yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Gelecek yıl yerel üretim çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Macaristan'da Nurol Makina ve Raba ortaklığı ile 400'ün üzerinde araç üretilmesi planlanıyor. Böylece ülkedeki Gidran 4x4 sayısı 5'e katlanacak.

Adaptive Hussars 2025 Tatbikatı kapsamında ihtiyaç duyulan bakım-onarım, lojistik destek çalışmaları için de Macar ürün destek partneri ile birlikte Nurol Makina Hungary ekipleri tarafından yoğun destek sağlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber