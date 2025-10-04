4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Ana sayfaHaberler Siyasi

4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 00:06, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 00:09
Yazdır
4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenecek TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da Eski Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'nde alan incelemesi yapacak ve basın açıklamasında bulunacak.

(Hatay/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Samsun/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Japon Parkı Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Karayolları Genel Müdürlüğü Toplu Açılış Töreni'nde yer alacak.

(Kırşehir/11.00/13.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Gazze/Ankara)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin açılış programına iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, festival alanındaki sergileri gezecek, Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Malatya/10.00-13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-ikas Eyüpspor ve Galatasaray-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Kocaeli/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor, Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor, Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla sürecek.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Diyarbakır/19.00)

3- Nesine 3. Lig'in 5. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası, 1 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Esenler Erokspor-Trabzonspor, Mersin Spor-Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Mersin15.30/Ankara/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, BOTAŞ-Beşiktaş BOA ve Fenerbahçe Opet-Emlak Konut maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/14.00)

7- A Milli Erkek Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri, İtalya'da çekilecek kura çekiminde belli olacak.

(Bari/21.45)

8- EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Horsens/17.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak; Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor, Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor, Beşiktaş-Beykoz Belediyespor, Güneysu-Ankara Hentbol, Depsaş Enerji-İstanbul Gençlikspor ve Nilüfer Belediyespor-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(Muğla/Giresun/15.00/İstanbul/Rize/Ankara/17.00/Bursa/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber