Domuz avlarken babasını öldürdü!

Domuz avlarken babasını öldürdü!

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlunun kazara av tüfeğiyle vurduğu Ramazan Yılmaz (71), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 09:29, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 09:30
Domuz avlarken babasını öldürdü!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

