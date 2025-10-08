İşlemleri tamamlanan ünlü isimler Jandarmadan ayrıldı
Annesiyle tartışan babasını bıçakla yaralayan genç tutuklandı

Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç, tutuklandı.

Haber Giriş : 08 Ekim 2025 19:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 19:33
Annesiyle tartışan babasını bıçakla yaralayan genç tutuklandı

İddiaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K, babasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

