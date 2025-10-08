Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,39 ile külçe altında gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 10:56, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 10:56
Yazdır
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, eylülde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38, euro yüzde 0,4, dolar yüzde 1,27, ve BIST 100 endeksi yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06, DİBS yüzde 1,07, euro yüzde 1,08, dolar yüzde 1,95 ve BİST 100 4,15 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,68 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,60 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,89 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, euro yüzde 1,3 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 4,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,65 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,39, euro yüzde 3,79, dolar yüzde 8,94 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,09 kayba yol açtı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber