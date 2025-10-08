İşlemleri tamamlanan ünlü isimler Jandarmadan ayrıldı
Polis süsü verip çakarla gezdi, çocukların üzerini aradı

Adana'da çakarlı otomobille dolaşan ve kendisine polis süsü veren bir kişi, sokaktaki çocukların üzerlerini arayıp tabancayla havaya ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, şüpheliye çakar kullanmaktan 260 bin TL para cezası uygulanıp adli işlem başlatıldı.

08 Ekim 2025
Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ile gelen İ.Ç., A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı. İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin adli yönden emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

