Batman'da silahlı kavga: Olaya müdahale eden polis yaralandı

Kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.